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Edirne’de bir kadın kalbinden bıçaklanmış halde bulundu
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Edirne'de bir kadın kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 22:50

Edirne'de 56 yaşındaki kadın, kısa bir süre önce taşındığı evinde kalbinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı. İddialara göre; Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi Çeltik Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 56 yaşındaki Günnaz Cancı'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Kalbinden bıçaklanmış kadını kanlar içinde gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli olarak değerlendirilen olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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