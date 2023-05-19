Edirne'de araçlar mahsur kaldı göle vatandaş dönen yolda oltayla balık tutmaya çalıştı

dirne’de sağanak yağış sonrası bazı araçlar mahsur kalırken, sular altında kalan sanayi sitesinde ise bir vatandaş oltayla balık tutmaya çalıştı. Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini arttıran yağış hazırlıksız yakalananlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollar göle döndü araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi Sağanak yağış sonucu caddeler göle dönerken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan bazı araçları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışırken bazı otomobillerin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Göle dönen yolda mahsur kalan araç güçlükle çıkarılırken, bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Güney Çevre Yolu, Sanayi Sitesi Tren Garı civarı ve Tarihi Tunca Köprüsü de sağanak sebebiyle sular altında kaldı.