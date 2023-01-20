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Edirne’de aniden bastıran yağış zor anlar yaşattı

Edirne’de aniden bastıran yağış zor anlar yaşattı
20.01.2023 16:43

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Bir haftadır etkisini sürdüren lodosun ardından Edirne’de öğle saatlerinde itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yoğun bir şekilde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Edirne’de vatandaşlar, aniden bastıran yağış nedeniyle bina altlarına, işyerlerine sığındı. Tedbirli bir şekilde yola çıkanlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Edirne’nin en kalabalık caddelerinden Saraçlar’ın girişine gelen bazı vatandaşlar ise, yağışlı havadan faydalanmak için şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.

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