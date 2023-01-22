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Edirne’de alkollü tır sürücüsü şarampole uçtu

Edirne’de alkollü tır sürücüsü şarampole uçtu
22.01.2023 12:09

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Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü tır sürücüsü şarampole girdi. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne-Lalapaşa yolu istikametinde meydana geldi. C. D. İdaresindeki 23 ABP 309 plakalı tır kontrolden çıkarak yolun kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkolmetre testinde tır sürücüsü 1.79 promil alkolü çıktı. Polis ekipleri sürücüye 4 bin 64 lira para cezası uygulayarak 6 ay ehliyetine ise el koydu.

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