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Edirne’de aile faciası: Eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Edirne’de bir apartman dairesinde yaşayan adam, eşi ve oğlunu öldürdükten sonra kendini bıçaklayarak intihara kalkıştı. Anne ve çocuk hayatını kaybetti, ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan aile faciasında, bir kişi eşi ve 11 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, Ö.G.A. (41) isimli şahıs, eşi Didem Örs Alacı (38) ve oğulları Doruk Kaan Alacı'yı öldürdükten sonra bıçakla kendisini yaraladı. Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği evde sağlık görevlileri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan ilk incelemelerde anne ve çocuğun vücudunda bıçak ya da silahla yaralanmaya dair bir iz tespit edilemezken, kesin ölüm nedenleri otopsi sonucunda belli olacak.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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