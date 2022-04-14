RAMAZAN İMSAKİYE
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Edirne’de acı olay! Yangında hem evi hem tüp bebek parası yok oldu

Edirne’de acı olay! Yangında hem evi hem tüp bebek parası yok oldu
14.04.2022 01:22 - Son Güncelleme: 14.04.2022 01:26

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Edirne’nin Havsa ilçesinde çıkan yangında tedavisi için biriktirdiği parası ve evi küle dönen kadın, “Tedavi hayalim de yarım kaldı” dedi.

Yaşam Videoları

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde yaşayan Rasim ve Hatun Balcı çiftinin evinde yangın çıktı. Yangın sırasında alevlerin içinde kalan Hatun Balcı, son anda kendini dışarı atıp canını zor kurtardı. Yangın itfaiye ve köy halkının müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.


Yaşanan olayı anlatan Hatun Balcı, "Gözümü açtığımda evin bütün tavanlarının yandığını gördüm. Dışarı çıktığımda her yer yanıyordu. Eşimi ve itfaiyeyi aradım. Komşularımla beraber hortumlarla su sıkmaya başladık. Ne evimiz, eşyamız, paramız hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayalimiz de yarım kaldı" açıklamasında bulundu.


ÜZERİMİZDE KIYAFETLERİMİZDEN BAŞKA BİRŞEY KALMADI
Eşinin aramasıyla hemen eve geldiğini anlatan Rasim Balcı da, "Eve geldiğimde her yer alev alev yanıyordu. Yapılacak hiçbir şey yoktu, ev birden balon gibi söndü. Ocağımız söndü. Üzerimizdeki kıyafetlerimizden başka bir şey kalmadı" dedi.

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