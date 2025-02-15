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Edirne’de 17 yaşındaki genç evde yangın çıkardı: Baba ve oğul dumandan etkilendi
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Edirne'de 17 yaşındaki genç evde yangın çıkardı: Baba ve oğul dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 23:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 23:30

Edirne'de 17 yaşındaki genç, evdeki kanepeyi ateşe vererek yangın çıkardı. Dumandan etkilenen baba ve oğul hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iddiaya göre, 17 yaşındaki genç yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle evde bulunan kanepeyi ateşe vererek, evi yakmaya çalıştı. Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Yıldız Köşk Sokak'ta bulunan bir bir apartmanın 5'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 17 yaşındaki E.Ö., yaşadığı evdeki kanepeyi ateşe vererek yaktı.

Çıkan yangında 17 yaşındaki genç E.Ö. ile babası N.B., dumandan etkilendi. Evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik onarım ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri apartmanın 5'nci katına merdiven uzatarak müdahale etti. Ekiplerce kanepede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Evde dumandan etkilenen baba N.B'ye ambulansta müdahale edilirken, 17 yaşındaki E.Ö. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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