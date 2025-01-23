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Edirne kaza haberi: Emniyet kemeri hayat kurtardı!
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Edirne kaza haberi: Emniyet kemeri hayat kurtardı!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 21:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 21:08

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre yükseklikten yolun kenarına uçtu. Yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne'de 5 metre yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi Maslahattin Caddesi'nde seyreden kadın sürücü N.K'nın kullandığı 22 EF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrildi.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi.

Emniyet kemeri takmanın önemine değinen sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

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