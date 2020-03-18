Eczanede koronavirüs önlemi! Maske ve eldiven yetmeyince bunu yaptılar! 18.03.2020 15:00

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda korunmaya çalışırken Antalya'dan ilginç bir görüntü geldi. Antalya'dan gelen son dakika haberine göre nöbetçi eczane, corona virüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı, şeffaf brandayla ayırdı.

Muratpaşa ilçesinde, nöbetçi eczanenin corona virüse karşı aldığı önlem görenleri şaşırttı.

Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı.Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları deliklerden yaptı.

Eczane çalışanları, önlemi oluşan yoğunluk nedeniyle aldıklarını söyledi. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Rahatsızlığı nedeniyle eczaneye ilaç almaya gelen Mehmet Kütmeç, "Eczaneye girdiğimde çok şaşırdım."

"Sonra salgın nedeniyle alınan bu önlem çok mantıklı geldi. Umarım diğer yerlere de örnek olur. Tedbiri elden bırakmamak gerektiğini düşünüyorum" dedi.