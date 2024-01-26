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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 12:12 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 12:19

Düzce’nin Yeşilyayla'da bariyere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Düzce’nin Yeşilyayla mevkiinde otomobilin dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde sürücü Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil dün akşam saatlerinde dinlenme tesisine girmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada ağır yaralı olarak Sakarya ili Hendek ilçesi devlet hastanesine kaldırılan Gökhan Dinç(35) ile Meva Dinç (5) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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