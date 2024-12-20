Düzce’de zincirleme kaza: Baygınlık geçiren sürücü 3 kişiyi yaraladı

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 21:10

Düzce'de, seyir halindeyken bayıldığı iddia edilen bir sürücü, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Sakarya'dan Bolu istikametine gitmekte olan Zeki T. yönetimindeki 81 EL 220 plakalı Peugeot marka otomobilin, Öztürkler kavşağına 300 metre kala kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. İddiaya göre, Zeki T. araç içerisinde bayıldı. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki Lale Y. yönetimindeki 81 AF 244 plakalı Toyota marka araca çarptı.

ZİNCİRLEME KAZA DEVAM ETTİ

Lale Y. idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle önündeki Zeki Hakan K. yönetimindeki 34 CAE 253 plakalı Citroën marka otomobile çarptı. Bu araç ise, aynı istikamette seyreden E.K. yönetimindeki 54 AIY 038 plakalı Volkswagen marka karavana arkadan çarparak durabildi. Kazanın ardından, Zeki T. otomobilinin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Zeki T., sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kazaya karışan diğer araçlardaki Lale Y. ve M.O.K. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Zeki T.'nin kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazanın hemen önünde bulunan Selami Yalçın, "Diğer araçlar kırmızı ışıkta duruyordu. Bu arabanın sürücüsü büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi. Hatta üzerimize kırdı. Ne yapıyor demeye kalmadan önümüzdeki araçlara çarparak durabildi. Sürücü 3 arabayı sürükledi" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.