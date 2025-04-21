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Düzce’de yaya geçidindeki kaza kamerada: 2 yaralı
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Düzce’de yaya geçidindeki kaza kamerada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.04.2025 19:04:09

D-100 kara yolunda yaya geçidinden ana yola çıkan 3 tekerlekli elektrikli moped ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de D-100 kara yolunun Düzce mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Levent K. yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli moped, yaya geçidinden ana yola çıktığı sırada Bolu istikametine seyir halinde olan İbrahim S. yönetimindeki 03 AEJ 099 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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