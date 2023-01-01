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Düzce’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu

Düzce’de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu
01.01.2023 22:59

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, akşam saatlerinde Aydınpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce kent merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan G.M. (23) idaresindeki 06 DE 6849 plakalı otomobil, Otluoğlu köyü sapağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kanala savrulan otomobilde bulunan sürücü G.M. ile yolcu olarak bulunan A.Y. (20) ve K.S. (21) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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