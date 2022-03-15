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Düzce'de otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Düzce'de otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı
15.03.2022 16:44

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Düzce’de kentin en yoğun bulvarında banka şubesi önündeki otobüs durağında unutulan çanta panik oluşturdu. Otobüs durağında ve bulvarda polis geniş güvenlik önlemi alırken, unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Olay; Düzce merkez Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Atatürk Bulvarında bulunan bir banka şubesinin önündeki otobüs durağında bir çantanın asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, otobüs durağını güvenlik şeridine alarak bulvarı trafiğe kapattı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha ekipleri tarafından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. Patlamanın ardından çantanın içinden erkek eşyaları çıktı. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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