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Düzce’de kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra TIR’ın içinde ölü bulundu

Düzce’de kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra TIR’ın içinde ölü bulundu
12.03.2022 01:41 - Son Güncelleme: 12.03.2022 01:44

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Düzce’de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.

Yaşam Videoları

Düzce'de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi. Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ekipleri adamı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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