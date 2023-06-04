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Düzce'de kavsakta otomobil ve cip çarpıştı; 1 ağır 6 yaralı

Düzce'de kavsakta otomobil ve cip çarpıştı; 1 ağır 6 yaralı
04.06.2023 09:35

OTOMATİK OYNAT

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Düzce'de, kavşakta otomobille cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Kaza, 01.00 sıralarında D-655 karayolunun Karaca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Doğukan Akyüz idaresindeki 81 BD 810 plakalı otomobil ile Cüneyt Dağdelen yönetimindeki 41 N 8597 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile cip ters dönerek yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Doğukan Akyüz ile otomobilde bulunan Tuncay Çalışkan ve cip sürücüsü Cüneyt Dağdelen ile cipte bulunan Halil Kılıç, Esat Ayyıldız ve Erkan Yeşilçimen yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sıkıştığı cipten, itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Halil Kılıç'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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