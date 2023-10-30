PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 22:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 22:47

Düzce'de kapalı yola giren motosiklet silindire çarptı: 2 ölü

Düzce’de kapalı yola giren motosiklet yol yapım çalışması için bölgede bulunan silindire çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Düzce Kuzey çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karayolları ekiplerince yol yapım çalışması sebebi ile Bolu istikameti Günbaşı köyü mevkiinden trafiğe kapatıldı. Kapalı yola girerek Bolu istikametine seğir eden motosiklet Günbaşı köyü mevkiine geldiğinde yol kenarında park halinde bulunan silindiri fark etmeyen silindire çarparak savruldu.

Motosiklette bulunan Samet Güler(19) ile Berke Can Akçayoğlu(17) yola savruldular. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 2 gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Düzce Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından iki gencin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

SIRADAKİ VİDEO
Isparta'da samanlık yangını korkuttu!
30.10.2023Pazartesi
İstanbul’da PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı
30.10.2023Pazartesi
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 4 gözaltı
30.10.2023Pazartesi
Samsun’da balıkçıların oltasına camgöz köpekbalığı takıldı
30.10.2023Pazartesi
Karaman’da inşaat kalıbı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
30.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker! İşte 29 Ekim özel bölüme damga vuran o anlar 08:39
Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz joker!
30.10.2023Pazartesi
Bilal Hancı’nın eşi Esin Çepni yasak aşkı ifşa etti! İhaneti anbean yayınladı: Dudak dudağa şarkı söyleyecek kadar aşağılıklarmış 00:35
Bilal Hancı ifşa oldu! İhaneti anbean yayınlandı
30.10.2023Pazartesi
Fay hattında su ararken gaz buldular; 5 gündür basınç azalmadan gaz çıkışı devam ediyor 05:00
Fay hattında su ararken gaz buldular
30.10.2023Pazartesi
Vampirler kana doymadı! Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı 00:40
Katil İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı!
30.10.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA