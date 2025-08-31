Düzce’de hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı

Düzce'de ailesiyle birlikte piknik dönüşü yola çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Beyköy beldesi Samandere köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle Samandere Şelalesi'ne pikniğe giden Ergin Yavuz yönetimindeki 34 YA 0873 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, dönüş yolunda Şimşirlik mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uğur deresine uçup takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre kontrollü sağlanan yol, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Dereye uçan aracın çıkarılması için ise çalışma başlatıldı.