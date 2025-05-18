Düzce’de dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 16:25:28

Düzce'nin Bolu Dağı inişinde, Ankara istikametinden Düzce yönüne seyir halinde olan Nuri D. yönetimindeki 54 D 2619 plakalı Fiat marka otomobil, yoğun dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, bölge trafik, jandarma ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından karayolda trafik bir süre durdu, ancak aracın kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.