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Düzce’de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp oğlunu yaraladı

Düzce’de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp oğlunu yaraladı
01.05.2022 21:51

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Düzce’de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda yakalanan zanlı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaşam Videoları

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan'ı öldüren, araya girip olayı ayırmak isteyen oğlu Müslüm Alkan'ı yaralayan zanlı Durdu Alkan, olay yerinden kaçıp ormanlık alana saklandı. Yapılan çalışmanın ardından katil zanlısı jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı olarak bulundu. Zanlı kontrol amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Zanlı hastanedeki kontrollerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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