Düzce’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu

Akşam saatlerinde Düzce’nin yüksek kesimlerinde başlayan kar, D-655 karayolu Kabalak Rampası mevkiinde yolda etkili olunca Akçakoca İlçesinden Düzce istikametine gitmekte olan 4 otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yağmur K., Nurbeniz K. ve Şeref B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olaye yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar Yağmur K., Nurbeniz K. ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken Şeref B. ise hastaneye gitmek istemedi.