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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremde hasar gören adliye binasında çalışmalar sürüyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen depremde hasar gören adliye binasında çalışmalar sürüyor
04.12.2022 10:16

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Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde dış cephesi hasar gören adliye binasında onarım işlemleri sürüyor. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarda yıkım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, depremde dış cephesi hasar gören adliye binasında da onarım çalışmaları devam ediyor. Dış cephesi zarar gören binada yüklenici firma tarafından hasar ortadan kaldırılıyor. Adliye içinde normal faaliyetler sürerken, ekiplerce dış cephesi kontrollü olarak yenileniyor.

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