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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 00:17 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 00:57

Düştüğü öne sürülen kişinin Sakarya Nehri’nden cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri üzerindeki barakanın camından düştüğü öne sürülen 33 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

Yeni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sakarya Nehri üzerindeki barakanın camından düştüğü iddia edilen 33 yaşındaki Emre Can Işık için ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik DEGAK ekiplerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri, SAKDER ekipleri ve SADU ekiplerinin destek verdiği sualtı ve su üstü arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde evli bir çocuk babası olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni bölgeden 100 metre uzaklıkta ekiplerin arama çalışması için nehre attığı ağa takıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler sonrasında Işık'ın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine sevk edildi.

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