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Düşerek kafasını yere çarptı 12 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı

Düşerek kafasını yere çarptı 12 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı
04.02.2022 11:51

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Gaziantep'te, tramvay hattındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek düşen ve kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam, olay sonrası kaldırıldığı hastanede verdiği 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay, 24 Ocak 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde tramvay hattındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Ramazan Kendirci, dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonrası kafasını yere çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaşlı adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ramazan Kendirci, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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