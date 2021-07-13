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Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu

Duruşmadan çıkan genç avukat evinde ölü bulundu
13.07.2021 21:59
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Kastamonu'da, avukat Gizem S. (25), Kastamonu Adliyesi'ndeki duruşmasının ardından gittiği evinde annesi tarafından ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kastamonu Barosu'na kayıtlı ağır ceza avukatı Gizem S., öğlen saatlerinde girdiği duruşmanın ardından Candaroğlu Mahallesi'nde annesi ile beraber yaşadığı evine gitti.

Banyoya giren Gizem S.'yi arayan arkadaşları, kendisine ulaşamayınca annesine haber verdi.

Banyoya giren anne, kızını boynundan tavana iple asılı halde buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizem S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu'da duruşmadan çıkan avukatın gizemli ölümü: Annesi banyoda buldu

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