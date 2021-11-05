Haberler Yaşam Videoları Duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren sahte avukat, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren sahte avukat, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Duruşma salonuna avukat cübbesiyle giren sahte avukat, polisin dikkati sayesinde yakalandı
05.11.2021 11:54
Ana Sayfa 00:40
İstanbul'da Rihanna heyecanı
Ana Sayfa 00:57
Üç Kuruş 2. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:55
Başkan Erdoğan öğrencilerle...
Ana Sayfa 00:35
Hayal Köseoğlu’dan cesur küvet...
Ana Sayfa 00:57
A Milli Takım’ın aday kadrosu...
Ana Sayfa 00:51
2 günlük bebeğini nasıl diri...
Ana Sayfa 00:26
Sahte PCR testi düzenleyen...
Ana Sayfa 00:18
Lütfü Türkkan'dan şehit...
Ana Sayfa 00:52
Selimiye Camisi'nde bulunan...
Ana Sayfa 01:06
Beyoğlu’nda kaza: Kamyon yola...
Ana Sayfa 00:46
Şeyma Subaşı Serenay...
Ana Sayfa 07:46
Tolga Karel'den çocuk müjdesi!...

Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdurrahman B., iki ayrı suçtan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Siirt Adliyesinde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan Abdurrahman B. (42) hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede adliyede polislerin daha önce hakkında "dolandırıcılık" suçundan işlem yaptıkları Abdurrahman B.'den avukat kimliğini ibraz etmesini istediği, sanığın da kendisini "Baran Gümüş" olarak tanıttığı ve herhangi bir belge ibraz etmek istemediği ifade edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından 6 aydan 4 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA