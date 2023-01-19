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Durmayınca jandarma araçlarının lastiklerine ateş etti, 4 gözaltı

Durmayınca jandarma araçlarının lastiklerine ateş etti, 4 gözaltı
19.01.2023 21:58

OTOMATİK OYNAT

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Büyükçekmece'de jandarma ekipleri, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastiklerinin patlamasına rağmen araçlara çarparak kaçmayı sürdüren şüphelilerin otomobilini jandarma, ekip aracıyla çarpıp durdurdu. Aranması bulunan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Arnavutköy'de uyuşturucu satıcılığı ve sahte evrak düzenlemek suçlarından aranması olan 2'si kadın 4 kişi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin Büyükçemece'de olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan jandarma, şüphelilerin bulunduğu 34 EHJ 723 plakalı aracı durdurmak istedi. 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerine ekipler ateş etti. Lastikleri patlayan otomobildekiler araçlara da çarparak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine jandarma ekip aracıyla otomobile çarparak durmasını sağladı. Daha sonra araçtaki 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarıyla kaçışı, jandarma ekiplerini yaya olarak aracın peşinden koşmaları ve ekip aracıyla çarpıp durdurmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

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