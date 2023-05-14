"Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı

"Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi (26), oyunu evinde kullandı.Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan, dünyanın en uzun kadını olarak bilinen ve el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı’na yer almaya hak kazanan Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oyunu evine gelen 8801 Nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı. Şuana kadar oyunu hep okullara giderek kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu yıl seyyar sandık uygulamasına başvurmak istedim. Uygulama sandığımız evime geldi. Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Ülkemiz için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum" dedi.