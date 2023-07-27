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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:17

Dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nadir C. (63), dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından Nadir C., polis merkezine giderek teslim oldu. Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde çiçekçilik yapan Ufuk Araz ile mülk sahibi Nadir C. arasında iş yerini boşaltma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., belindeki tabancasıyla kiracısı Ufuk Araz'a tek el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Araz'ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Ufuk Araz, yoldan geçen taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Araz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından dükkandan uzaklaşan Nadir C. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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