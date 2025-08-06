Düğün salonu kana bulandı: Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Adıyaman'da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ahmet El Hasan isimli yabancı uyruklu şahıs, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli şahısların kaçtığı ve kayıplara karıştığı belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.