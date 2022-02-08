Haberler Yaşam Videoları Düğün konvoyunda yapılan drifte 11 bin TL ceza

Düğün konvoyunda yapılan drifte 11 bin TL ceza

Düğün konvoyunda yapılan drifte 11 bin TL ceza
08.02.2022 14:53

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:15
Sen ırkçı kafanı böyle şeylere...
Ana Sayfa 01:17
Erdoğan'ın sağlık durumu...
Ana Sayfa 05:47
300 milyonda bir! Oğullarını...
Ana Sayfa 04:47
Mihriban Hurmacı yaşadığı...
Ana Sayfa 00:16
Dünya basınında alay konusu...
Ana Sayfa 01:26
Savcı Sayan'dan olay sözler!
Ana Sayfa 01:12
Üsküdar'da korku dolu anlar!
Ana Sayfa 01:20
Bozkır'ın savcılık sorgusu...
Ana Sayfa 01:25
Gökçeada ve Bozcaada...
Ana Sayfa 01:36
Yolun karşısına geçmeye...
Ana Sayfa 01:27
Akü hırsızı 150 saatlik...
Ana Sayfa 04:01
Üsküdar’da patlama olan...

Antalya’da düğün konvoyunda bulunan bir sürücünün üzeri açık otomobil ile uzun süre kavşakta drift atması cezasız kalmadı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 11 bin TL’nin üzerinde ceza kesildi. Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyunda bulunan kişi kavşağa yaklaştığı sırada diğer araçlardan beklemesini istedi. Şahıs diğer araçların önüne geçerek kavşak üzerinde uzun süre drift attı. İçerisinde iki kişinin olduğu üstü açık spor arabası ile yapılan drift izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi. O anlar ise konvoyda bulunan bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlenilerek büyük tepki çekti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA