Drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza

Sivas'ta otomobiliyle drift yaparken polislere yakalanan sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde otomobili ile drift atan D.K. suçüstü yakalandı. Araç sürücüsü D.K.'ye drift atmaktan 46 bin 392 idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten menedildi. D.K.'nin otomobili ile drift atması ve polislere yakalanma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

