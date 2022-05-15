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Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu

Down Sendromlu gencin asker eğlencesi hayali gerçek oldu
15.05.2022 09:07

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İstanbul’da yaşayan Karabağ çifti, down sendromlu oğulları Emre Karabağ’a özel asker eğlencesi düzenledi. Yunus polislerinin oluşturduğu konvoyla ilçede tur atan engelli genç, hayali gerçek olduğu için gözyaşlarını tutamadı. İstanbul’da Güven ve Asiye Karabağ çifti down sendromlu oğulları Emre Karabağ için asker eğlencesi düzenledi. 22 yaşındaki Emre Karabağ’ın asker eğlencesine çok sayıda akraba ve komşular katıldı. Evlerini Türk bayraklarıyla donatan aile, Karabağ’ın fotoğrafını da tişörtlere bastırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri tarafından konvoy eşliğinde gezdirilen Emre Karabağ ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

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