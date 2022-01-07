Haberler Yaşam Videoları Dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı

Dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı

Dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı
07.01.2022 09:24

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:38
Hayvanlarla kar üzerindeki 6...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sarı kod...
Ana Sayfa 09:35
CHP’li belediyelerden atılan...
Ana Sayfa 09:50
CHP'li İBB'deki işçi kıyımının...
Ana Sayfa 03:09
Defnedilmeye götürülürken...
Ana Sayfa 00:08
Kardeşlerim'in Doruk'u...
Ana Sayfa 11:21
ABD'nin en karanlık günü: 6...
Ana Sayfa 00:29
Öğle yemeği için yanlış seçim!...
Ana Sayfa 00:20
''Alayınız sahte'' İzzet...
Ana Sayfa 00:41
Sütyensiz hırka modasına Buket...
Ana Sayfa 00:24
Atı iple aracın arkasına...
Ana Sayfa 00:57
Onur Buldu paylaştı herkesin...

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüş birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden kimileri de karın keyfini çıkardı. Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Recep Ekici karı eğlenceye çevirdi. Ekici ve bazı köy sakinleri dondurucu soğukta önce donan nehrin üzerinde kayarak eğlendi. Recep Ekici daha sonra önceden yaptığı kardan adamla güreş tuttu. Karın üzerinde kıyafetlerini çıkaran Ekici daha sonra kardan adamın üzerine atlayarak tek hamlede yıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA