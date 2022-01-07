Dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüş birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden kimileri de karın keyfini çıkardı. Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Recep Ekici karı eğlenceye çevirdi. Ekici ve bazı köy sakinleri dondurucu soğukta önce donan nehrin üzerinde kayarak eğlendi. Recep Ekici daha sonra önceden yaptığı kardan adamla güreş tuttu. Karın üzerinde kıyafetlerini çıkaran Ekici daha sonra kardan adamın üzerine atlayarak tek hamlede yıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.