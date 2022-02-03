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Donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi

Donarak ölen göçmen sayısı 16’ya yükseldi
03.02.2022 12:18

OTOMATİK OYNAT

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Yunan askerleri tarafından giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden göçmen sayısı 16’ya yükseldi. Cesetlerin bulunduğu bölgede inceleme yapılıyor. Yunanistan göçmenlere tüm dünyanın gözleri önünde vahşeti yaşatmaya devam ediyor. Ege Denizi’nde göçmenlerin botlarını patlatıp göçmenleri ölüme iten Yunanistan, bu kez de Edirne’de vicdanları sızlatan bir vahşete neden oldu. Dün sabah, Yunan askerleri tarafından ayakkabı ve giysileri çıkarılıp dondurucu soğukta Edirne’ye itilen 12 göçmenin cansız bedenleri İpsala ilçesinde tarlalarda bulunmuştu. Yapılan aramalarda bu sabah 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Göçmenlerin bulunduğu alanda geniş çaplı araştırma yapılıyor. Olay yerinde çok sayıda ambulans da hazır bekletiliyor.

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