Domaniç-İnegöl yolunda işçiye otomobil çarptı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yol çalışması sırasında meydana gelen kazada, bir işçi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl karayolu Durabey Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaya Gezici yönetimindeki 16 AYY 762 plakalı otomobil, yol üzerinde malzeme indirildiği sırada oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yol kenarında çalışan Cengiz Yıldırım'ı fark edemedi. Sürücünün çarpmasıyla yere savrulan Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.