Dolandırıcılık suçundan aranan kişi polisten kaçarken kaza yaptı

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonunda sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan kadın arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kaçan sürücü 1.45 promil alkollü çıkarken dolandırıcılık suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri, devriye görevi yaptığı esnada şüphelendiği 01 CIG 69 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Berat Ç. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli şahsın aracının peşini bırakmayıp kovalamaya başladı. Sürücü Berat Ç. trafik kurallarını hiçe sayarak hızla polislerden kaçmaya devam etti. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’na giren Berat Ç., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı. Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Polis kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişiyi de ayakta tedavi etti.