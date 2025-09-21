PODCAST CANLI YAYIN

Doğu Karadeniz'in sahili ve iç kesimlerinde şiddetli yağış yerini zirvelerde kara bıraktı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2 gündür sahil ve iç kesimlerde etkili olan şiddetli yağış zirvelerde yerini kara bıraktı.

Doğu Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar taşkın, su baskını, heyelanlar ve ulaşımı sağlayan köprülerin yıkılmasına neden oldu.

Bölgede can kaybı olmazken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar zirvelere çıkıldıkça ise yerini kar yağışına bıraktı.

Karadeniz Bölgesinin önemli yaylaları arasında yer alan 2 bin rakım üzerindeki Rize'nin Anzer Yaylası ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak yaylası olan Kadırga Yaylası ile yine Trabzon'daki Kalecik ve Kızılkaya yaylaları kar yağışından nasibini aldı.

Yayla sakinleri güne kar yağışı ile uyanırken, yaylacılar kar yağışının bu yıl erken geldiğini söylediler.

