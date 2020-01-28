Doğu Anadolu Fay Hattı aktifleşti mi? Deprem uzmanı A Haber canlı yayında açıkladı | Son dakika haber videoları 28.01.2020 10:55

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bölgede meydana gelen deprem sonrası yer bilimcilerin görüşleri de merak ediliyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, A Haber canlı yayınında Doğu Anadolu Fayı ile ilgili görüşlerini açıkladı.

A Haber canlı yayınına katılan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden, Doğu Anadolu Fay Hattı ile ilgili gelişmeleri yorumladı. Özden, "Depremin üzerinden yaklaşık 4 gün geçti. Depremin ortaya artçı depremler devam ediyor. Sivrice'den başlayıp, Sincik'in kuzeyine kadar olan bölgeyi etkilemiş gözüküyor. Yaklaşık 80 km uzunluğundaki bir deprem dağılımını görüyoruz." dedi.

BUNDAN SONRA OLABİLECEK OLASI DEPREM NEREDE OLACAK?

Özden konuyla ilgili sorulan soruya, "Biz doğayı tahmin edemiyoruz. Depremin yeri, büyüklüğü ve zamanını tahmin edemiyoruz. Bir ölçüm yöntemimiz yok. Ama şu resim ortada, Doğu Anadolu Fayı Karlıova'dan başlıyor, Amik Ovası'na kadar uzanıyor. Aktif bir fay. Dolayısıyla her zaman yeni bir deprem üretme riski var. Bunun yeri, büyüklüğü ve zamanı hakkında tahmin yapmak mümkün değil. Ama bu bölgeler aktif segmentler üzerindeki bölgelerdir. Her zaman temkinli olmalıyız." dedi.