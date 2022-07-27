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Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini paylaştı

Doğa Koruma ve Milli Parklar fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini paylaştı
27.07.2022 12:15

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü, fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntülerini paylaştı. Görüntülerde kurt gibi yırtıcı hayvanların sakinlikleri dikkat çekti. DKMP Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü yurt genelindeki milli parklara kurulan fotokapanlara yansıyan vahşi hayvanların görüntülerinden oluşan bir video yayınladı. Videoda domuz sürüsü, kurt ve ceylan başta olmak üzere bir çok hayvanın görüntüleri yer aldı. Yayınlanan görüntülerde en dikkat çekici konu ise kurt gibi vahşi hayvanlarının sakin bir şekilde ormanlarda dolaşması oldu. Sakinlikleri ile dikkat çeken hayvanların görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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