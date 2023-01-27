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Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla
27.01.2023 20:27

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sularında Hani ilçesine bağlı Çardaklı kırsal mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Hani ilçesine doğru seyir halinde olan 21 HE 604 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, araç hurdaya döndü. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralı araçtan çıkarılarak olay yerindeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki hastaneye götürüldü.

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