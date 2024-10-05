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Diyarbakır’da yürek yakan olay! Babasının minibüsünün altında kalan küçük çocuk yaşamını yitirdi
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Diyarbakır’da yürek yakan olay! Babasının minibüsünün altında kalan küçük çocuk yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 10:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 10:39

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde trajik bir olay yaşandı. Babasının kullandığı öğrenci servisinin altında kalan 2 yaşındaki Rojin A., feci kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Ergani ilçesi kırsal Armutova Mahallesi'nde Şaban A., son servisini yaptıktan sonra evine gitti. Kendisine doğru gelen çocuklarından ikisini servise aldı. Diğer çocuğu Rojin A.'yı (2) görmeyen baba, minibüsü hareket ettirdiği sırada altına kalarak hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünden Rojin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Şaban A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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