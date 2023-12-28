Diyarbakır’da terör operasyonunda yaşam malzemeleri ve 452 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçesinde jandarma timleri tarafından yürütülen operasyonda, 2 sığınakta yaşam malzemeleri, 451 kilo toz, 1 kilo kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ve Kulp İlçesi kırsalında icra edilen “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Aydoğdu Operasyonu” başarıyla tamamlandı.