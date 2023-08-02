PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 22:13 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 23:15

Diyarbakır’da sağlıkçılara saldıran üç zanlı tutuklandı!

Diyarbakır'da görevden dönen 112 Acil Sağlık ekibine trafikte yol verme tartışması nedeniyle gerçekleştirilen ve 4 sağlık çalışanının yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

112 Acil Sağlık ekibi bir hastayı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bıraktıktan sonra görev yerlerine dönmek için yola çıktı.

Merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bir sürücü, seyir halinde olan ambulanstaki sağlık görevlileriyle trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Ambulansın önünü kesen araçtakiler, sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu. Saldırıda, darbedilen 4 sağlık çalışanından 2'si bıçakla yaralandı.

Olay yerine gelen başka bir 112 Acil Sağlık ekibince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sağlık çalışanları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince saldırının ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

SIRADAKİ VİDEO
Olta iğnesi yutan yaban kuşu böyle kurtarıldı
02.08.2023Çarşamba
Lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı!
02.08.2023Çarşamba
Gaziantep'te husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
02.08.2023Çarşamba
Kocaeli’de feci kaza: Devrilen tırdan fırlayan sürücü hayatı kaybetti
02.08.2023Çarşamba
Bayramiç’teki orman yangını kontrol altına alındı!
02.08.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti! Bakın eşi kim… 00:58
Yaşar Alptekin 5 hafta önce görücü usulü evlenmişti!
02.08.2023Çarşamba
Fenerbahçe’den rakiplere gözdağı verecek transfer! Dünyada ses getirecek! Süper Lig’i sallayacak! 9+5 milyon euro... 00:25
Fenerbahçe'nin bomba transferi!
02.08.2023Çarşamba
Oryantal Asena’nın eşi bakın kim! Sarmaş dolaş tekne pozunu paylaştı! İbrahim Tatlıses’in programıyla popülerleşmişti... 00:21
Teknede aşka geldi!
02.08.2023Çarşamba
İYİ Partili Oktay Vural’dan jandarma kovalayan CHP’li Mahmut Tanal’a çok sert tepki 00:22
İP'ten CHP'ye 'Akbelen' bombardımanı
02.08.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA