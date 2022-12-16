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Diyarbakır'da polis çevik kuvvet aracına bombalı saldırı: 8'i polis 9 yaralı

Diyarbakır'da polis çevik kuvvet aracına bombalı saldırı: 8'i polis 9 yaralı
16.12.2022 09:23

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Diyarbakır - Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında, yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. 8 polisin, 1 sivil vatandaşın yaralı olduğu öğrenildi. 112, itfaiye ve özel harekat ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 kişinin gözaltına alındığını açıklayarak, "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." şeklinde açıklama yaptı.

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