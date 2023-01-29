Diyarbakır'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Yanan otomobili su bidonlarıyla böyle söndürdüler

Diyarbakır'da park halindeki otomobil yandı. Vatandaşlar su bidonlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Barış Bulvarında adliye arkasında meydana geldi. Park halindeki 06 BCA 570 plakalı otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu aracın ön kısmı kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobili esnaf ve vatandaşlar bidonlarla söndürmeye çalışırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, yanan aracın ön kısmı kullanılamaz hale geldi.