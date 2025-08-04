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Diyarbakır’da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı! O anlar kamerada

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde sepetli motosiklet ile otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyü mevkiinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye, arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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