Diyarbakır’da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı! O anlar kamerada

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyü mevkiinde sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, sepetli motosiklet üzerinde yolculuk eden 2 kişiye, arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.