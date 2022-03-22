Diyarbakır’da öğretmen ve velinin yumruk yumruğa kavgası kamerada!

Diyarbakır'da yaşanan olayda çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yakalayıp yumrukladı..

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Öğretmen ile veli kavga ettikten sonra gittikleri Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi.



ÖĞRENCİLERİN ÖNÜNDE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

İddiaya göre çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuşurken bir anda sinirlendi. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı, H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi.



KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Öğrencilerin göz önünde koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erirken, ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri tarafları karakola götürdü.



BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Karakolda ifadeleri alınan öğretmen ve veli bir birinden şikayetçi olmadan karakoldan ayrılırken, geriye çocukların gözü önünde yaşanan kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.