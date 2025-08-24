PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da kız istemeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 8 yaralı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kız istemeye gidenleri taşıyan otomobil şarampole devrildi. Kazada 3’ü çocuk 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KIZ İSTEME YOLUNDA KAZA: 8 YARALI
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kız istemeye gidenleri taşıyan otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

KONTROL KAYBI FACİA GETİRDİ
Kaza, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Kömürcüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çüngüş ilçesinden kız istemeye gidenlerin içinde bulunduğu, A.T. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole devrildi.

3'Ü ÇOCUK 8 YARALI
Kazada sürücüyle birlikte 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

