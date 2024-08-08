SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:10   |   Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024, 19:10

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, saat 16.30 sıralarında Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi üzerinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan M.S. (54) ile A.S. (44) kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan M.S. ile A.S.’yi ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

SIRADAKİ VİDEO
Tekirdağ'da Çırçır Tepesi'nde korkutan yangın
08.08.2024Perşembe
Siirt'te çıkan anız yangını geniş alana yayıldı
08.08.2024Perşembe
Muğla Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı
08.08.2024Perşembe
Denizli’de fırının bacasında çıkan yangın tarihi konağa sıçradı
08.08.2024Perşembe
MSB'den "Çok katmanlı hava savunma sistemi" mesajı! Suriye'de neler oluyor? Ayn-El Arap'ta 'Rus - Şam üssü' iddiaları
08.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Japonya’da 7.1’lik deprem sonrası tsunami! 02:10
Japonya’da 7.1’lik deprem sonrası tsunami!
08.08.2024Perşembe
Eskişehir’de acı olay! Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı! 04:47
Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı!
08.08.2024Perşembe
YouTube’da Dila Kent rezilliği: Çocukları hedef alan ahlaksız yayınlar ve LGBT propagandası! 02:50
YouTube'da "Dila Kent" rezilliği
08.08.2024Perşembe
6 Şubat sonrası Hassa’daki taşlık arazide yeni bir şehir kuruldu: 15 ayda 3 bin 920 konut 05:05
15 ayda adeta yeni bir şehir kuruldu
08.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA